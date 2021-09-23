7 نصائح هامة لفحص السيارة المستعملة قبل الشراء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يفضل بعض المستهلكين شراء السيارات المستعملة بدلاً من الجديدة توفيرا للنفقات، ولعدم خسارة مبالغ كبيرة عند إعادة البيع، لكن لعدم وجود الخبرة اللازمة لدى البعض منهم فإنهم قد يقعون في فخ خداع عدد من التجار الفاسدين، وحينها تصبح صفقة السيارة المستعملة أكثر تكلفة من السيارة الجديدة.

واليوم نقدم لكم عدد من النصائح الهامة للمقبلين على شراء السيارات المستعملة للتأكد من حالتها وكفائتها، ومناسبتها للسعر المطلوب فيها، وهي كالتالي:

فحص أوراق السيارة

يجب فحص أوراق السيارة ومعرفة تاريخها، بالإضافة إلى معرفة ملاك السيارة السابقين، وهل هو مالك واحد أم تعدد مرات بيعها، وهل تم استخدامها كسيارة أجرة أو تأجير، وذلك لتجنب اقتناء سيارات رديئة بسعر مرتفع.

تقرير الحوادث السابقة

قم بطلب تقرير بالحوادث التي تورطت فيها السيارة قبل إمتلاكك لها، بالإضافة إلى الإطلاع على وثائق صيانة وتصليح السيارة وما إن تم تغيير أجزاء هامة بها، وإذا كانت القطع المستخدمة أصلية أم لا.

فحص المحرك

يعتبر المحرك من أبرز أجزاء السيارة على الإطلاق وأغلاها سعراً، لذا يجب فحصه جيداً مع ملاحظة هذه النقاط أثناء الفحص، وهي ما يلي:

– أبحث عن أي تسرب من أي زيوت أو تآكل أو صدأ في المحرك، حيث يشير ذلك إلى وجود أعمال صيانة مكلفة في المستقبل.

– قم بفحص الخراطيم المتصلة بالمحرك، والتأكد من عدم وجود أي كسور أو تشققات بها.

أنظمة السيارة الهامة

يجب التأكد من عمل أنظمة السيارة الهامة المتاحة بها وكل ما يتعلق بالمقصورة من تكييف وأزرار بكفائة تامة دون أي أعطال تستدعي التصليح، فذلك قد يخفض من قيمتها.

فحص مقصورة السيارة

قم بفحص داخلية السيارة مثل المقاعد والتنجيد بحثًا أي شكل من أشكال الضرر، وأفتح أبواب السيارة وأفحص قوائم السيارة للتأكد من عدم وجود أي صدمات أو لحامات أو علامات طلاء جديدة أو صدأ.

قيادة السيارة

يجب اختبار قيادة السيارة للتعرف أكثر على كفاءتها في السير خاصة على طرق غير ممهدة، وللتأكد من سلامة أجزاء التعليق الهوائي بها، وعدم صدور أصوات طقطقة أو أي صوت مختلف، كما يجب تجربة قيادة السيارة أيضاً في صعود المرتفعات للتأكد من قوة عزم المحرك.