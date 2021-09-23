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عرض بترومين نيسان على تقسيط نيسان اكس تريل باليوم الوطني الـ 91

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، في اليوم الوطني الـ 91، امتلك نيسان اكس تريل 2021 بأقوى العروض بالتعاون مع بنك الرياض.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

نيسان اكس تريل موديل 2021

سعر التقسيط: ابتداء من 1,033 ريال شهريا

مميزات العرض:

  • 0% دفعة اولى.

  • نسبة مرابحة 0.91%

الشروط والأحكام:

  • العرض بالتعاون مع بنك الرياض.
  • هذا العرض ساري من 15 وحتى 30 سبتمبر 2021.
  • تطبق الشروط و الأحكام.
  • القسط الشهري يختلف طبقاً لنسبة التأمين ومعدل النسبة السنويطبقاً لشروط جهة التمويل.

صورة العرض:

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.