عرض بترومين نيسان على تقسيط نيسان اكس تريل باليوم الوطني الـ 91

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان، في اليوم الوطني الـ 91، امتلك نيسان اكس تريل 2021 بأقوى العروض بالتعاون مع بنك الرياض.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
نيسان اكس تريل موديل 2021
سعر التقسيط: ابتداء من 1,033 ريال شهريا
مميزات العرض:
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0% دفعة اولى.
- نسبة مرابحة 0.91%
الشروط والأحكام:
- العرض بالتعاون مع بنك الرياض.
- هذا العرض ساري من 15 وحتى 30 سبتمبر 2021.
- تطبق الشروط و الأحكام.
- القسط الشهري يختلف طبقاً لنسبة التأمين ومعدل النسبة السنويطبقاً لشروط جهة التمويل.
صورة العرض: