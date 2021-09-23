تعرف على سيارات بورشه الأخف وزناً عبر تاريخها بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عُرفت سيارات بورشه عبر تاريخها الممتد في عالم السباقات والسيارات المخصصة للطرق، بقدرتها العالية للغاية على المناورة والدخول والخروج من الملفات بشكل سهل وسلس، بجانب تمتع طرازاتها بقدر عالٍ جداً من الرشاقة.

ولعل أبرز من برع في تلك النقطة قبل بورشه كانت شركة مازيراتي التي أدركت مبكراً أهمية تخفيف الوزن والدور المحوري الذي يلعبه هذا العامل في تحديد رشاقة السيارة وقدرتها على إكتساب وخسارة السرعة بسهولة عالية.. حيث قامت مازيراتي بتنفيذ تلك المغامرة في خمسينيات القرن الماضي وراهنت عليه ان يكون العامل المحوري في ربحها للسباقات عبر سيارتها “تيبو 51”.

في التقرير الآتي، سنتعرف سوياً على أخف 5 سيارات بورشه من حيث الوزن.. والتي بدورها تعد الأرشق في تاريخ شركة بورشه على الإطلاق.

المركز الخامس – 911 CARRERA RS 2.7 SPORT

تعرف أيضاً باسم “ذيل البطة” بسبب الجناح الخلفي الذي يشبه ذيل البطة، وأنتجت بورشه طرازين مختلفين من نسخة RS الأولى من نوع “تورينج” والثانية من نوع ” سبورت”.. وكانت تقدم السيارة بمحرك بقوة 210 حصان.

ويبلغ وزن نسخة RS محل النقاش 975 كجم فقط لا غير.. اي أقل من الطن!

المركز الرابع – 906 CARRERA 6

حرصت بورشه على استخدام كافة المواد خفيفة الوزن في انتاج وتصنيع تلك السيارة لتحقق بها أرقام تنافسية، بحيث استخدمت “الفايبر جلاس” لتصنيع الجسم الخارجي للسيارة مع محرك وسطي.. مع العلم ان تلك السيارة قد ظهرت للنور عام 1966!

مع أبواب جانبية طائرة ومحرك مكون من 6 إسطوانات بسعة 2.0 لتر من نوع “بوكسر” بقوة 210 حصان.

وبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 675 كجم فقط!

المركز الثالث – 356 SL

ويعد اسم السيارة اختصارً لكلمة Sport light اي الرياضية الخفيفة.. وهي اول سيارة بورشه تفوز في سباق “لو مان” في 1951.. هذا وقد تمت صناعة الجسم الخارجي للسيارة من الألومينوم خفيف الوزن مع محرك بقوة 70 حصان.

وقد بلغ الوزن الإجمالي للسيارة فارغة 640 كجم.

المركز الثاني – 718 FORMEL 2

كانت تلك السيارة “كابوساً” بكل ما تحملة الكلمة من معنى، ولكن فقط للمنافسين!

بارتفاع 90 سم فقط لا غير وفي عام 1959 كانت تقدم السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر بقوة 150 حصان.. كانت تلك السيارة سريعة للغاية بمعايير زمنها وبقوة عالية على وزن خفيف ما مكن الشركة من تحقيق أرقام تسارع ممتازة بها.

وقد بلغ الوزن الإجمالي للسيارة 456 كجم فقط لا غير.. أقل من نصف طن!

المركز الأول – 909 BERGSPYDER

أثبتت بورشه مراراً وتكراراً انه يمكنك تحقيق المعجزات على الطرق العادية وعلى الحلبات فقط عبر “تخفيف الوزن”.. كانت مهمة تلك السيارة ان تكون أخف سيارة في تاريخ بورشه بشكل كامل.. تلك فقط كانت المهمة الموكلة اليها.

صنع الجسم الخارجي للسيارة من البلاستيك مع إطار من الألومنيوم ومحرك ثماني الإسطوانات بسعة 2.0 لتر وبقوة 275 حصان!

بلغ الوزن الإجمالي للسيارة 384 كجم فقط لا غير مع سرعة قصوى بلغت 250 كم/ ساعة.