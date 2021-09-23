إلغاء محتمل لكرايسلر 300 ودودج دورانجو في هذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت كرايسلر منذ أيام عن استمرار سيارة كرايسلر 300 لموديل 2022 بتحديثات محدودة جداً ولكن عادت التقارير للتأكيد مجدداً على أن نهاية السيارة قريبة.

وفق تقرير من أوتوموتيف نيوز الأمريكية، سيتم إلغاء كرايسلر 300 في عام 2023، ولا غرابة مع التراجع الحاد المضطرد في مبيعات السيارة من 51,237 وحدة في 2017 إلى 16,653 وحدة فقط في 2020 في الولايات المتحدة.

لا شك في أن وباء الكورونا ساهم في التراجع الحاد في مبيعات العام الماضي، ولكن هذا العام، سجلت كرايسلر بيع 11,062 وحدة فقط من السيارة خلال النصف الأول من 2021 وهو رقم يظل منخفضًا للغاية.

ويُذكر أن نفس التقارير أشارت إلى إلغاء محتمل لدودج دورانجو في 2024، مرة أخرى لأسباب تشمل ضعف مبيعات الدورانجو مقارنة بأبرز منافسيها، بالإضافة إلى رغبة دودج في التركيز على الصورة العضلية الصافية للعلامة.