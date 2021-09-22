كل ما نعرفه عن نيسان جي تي آر الجيل الجديد كلياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ينتظر عشاق سيارات الأداء اليابانية الجيل الجديد كلياً من نيسان جي تي آر، والتي لم يتغير تصميمها بشكل ملحوظ لأعوام طويلة رغم التحديثات الخفيفة التي حصلت عليها بشكل دوري.

وقد لمحت نيسان أستراليا بشكل مباشر في تصريحات أخيرة لتطوير الجيل الجديد بالفعل واستهداف طرحه مجدداً في السوق الأسترالي بعد القرار المفاجئ بإيقاف الجيل الحالي هناك.

بالطبع تسربت خطط نيسان لتطوير الجيل الجديد من السيارة أكثر من مرة في الماضي ولكن من الجيد التأكد بشكل رسمي من الأمر.. وقد صدر تقرير هام من مجلة بيست كار اليابانية منذ أسابيع حول التغييرات الميكانيكية والجمالية المتوقعة لنيسان جي تي آر الجيل الجديد، ونرى بعض المفاجآت في التقرير، مثل استمرار السيارة بنسخة محدثة من المحرك الحالي بدون تقنية هايبرد كما توقع الكثيرون.

وتعتمد جي تي آر الحالية على محرك 6 سلندر 3.8 لتر توين تيربو بقوة 600 حصان وعزم 652 نيوتن متر لإصدار نيزمو الأعلى أداءً، وتتوقع المجلة أن أرقام محرك الجيل الجديد لن تختلف كثيراً.

كما يشير التقرير إلى استناد جي تي آر القادمة لنسخة محدثة من المنصة الحالية كما فعلت نيسان مع الجيل الجديد من موديل Z المبني على نفس شاسيه 370Z الحالية، ومن الواضح بشكل عام أن التحديثات الميكانيكية لن تكون جذرية للجيل القادم من جي تي آر.

يبدو أن أهم التحديثات مركزة في النواحي الجمالية والتقنية، مثل خارجية جديدة كلياً وداخلية عصرية بأحدث تقنيات السلامة ومساعدة السائق والترفيه للعلامة اليابانية.

وتتوقع المجلة اليابانية انتهاء إنتاج جي تي آر الجيل الحالي في خريف 2022 وطرح الجيل القادم في الربع الأول من 2023.