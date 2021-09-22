أسهم لوسيد المدعومة من السعودية تقفز 38% في البورصة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – قفزت أسهم لوسيد بـ 38% في البورصة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي، رغم تراجع أسهم معظم صانعات السيارات والقطاعات التجارية والصناعية الأخرى بشكل عام بسبب أزمة الديون الهائلة التي يواجهها قطاع العقارات الصيني، والتي هددت بزعزعة استقرار سوق البورصة الصيني والعالمي.

هذه دلالة جديدة حاسمة على اهتمام المستثمرين بعلامة لوسيد، خاصة مع استعدادها لطرح أول موديل كهربائي لها “إير سيدان” في الأسواق خلال أسابيع من الآن.

وقد بدأ مصنع لوسيد في ولاية أريزونا الأمريكية بإنتاج نسخ اختبارية نهائية للسيارة في الأشهر الماضية استعداداً لطرح الموديل الإنتاجي النهائي وتوصيله للعملاء، ونشير إلى أن موديل إير سيدان حصل على أعلى تقييم رسمي للمدى بـ 837 كيلومتر لكل شحنة لأي سيارة كهربائية من إدارة حماية البيئة الأمريكية.

ويتوفر إصدار الإطلاق الأفخم للوسيد بفئتين، فئة الأداء بقوة 1111 حصان ومدى 764 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما نسخة المدى في المقابل تتمتع بـ 837 كيلومتر من المدى و933 حصان.

بالنسبة لأرقام التسارع: تتسارع نسخة الأداء من الصفر إلى 96 كلم\س في 2.5 ثانية، ونسخة المدى في 2.7 ثانية، كلاهمها بأنظمة دفع كلي ومحركين كهربائيين وسرعة قصوى 270 كلم\س وجنوط 19 أو 21 إنش.

وستطرح لوسيد إصدار الحلم لموديل إير قبل نهاية العام بسعر 169,000 دولار – 633,000 ريال للنسختين.