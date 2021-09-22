فورد تعلن رسمياً عن تطوير برونكو رابتر عالية الأداء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد رسمياً عن تطوير نسخة برونكو رابتر عالية الأداء أخيراً بعد أشهر من ظهورها المتكرر في الصور التجسسية، مع بدء الحملة التشويقية للـ SUV الجديدة.

وبالكاد يكشف الفيديو التشويقي المرفق عن شبك السيارة والغبار الذي تثيره أثناء انطلاقها في الصحراء بمحركها الجديد القوي، مع تأكيد طرحها في الأسواق في 2022.

وقد أشارت تسريبات أخيرة إلى توفر برونكو رابتر بفئتين، الأعلى منهم مزودة بمزايا فاخرة تشمل تدفئة المقود والشحن اللاسلكي للجوال والكروز كونترول المتكيف ونظام سمعي بـ 10 مكبرات صوت.

من المتوقع اعتماج برونكو رابتر على نفس محرك إكسبلورر ST سعة 3.0 لتر 6 سلندر إيكوبوست بقوة 406 حصان وعزم 562 نيوتن متر، وهي زيادة حوالي 71 حصان عن محرك 2.7 لتر 6 سلندر الحالي لبرونكو.