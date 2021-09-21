تجارب مخصصة وحصرية مع نادي السيارات فائقة الأداء “سوبر كار” الأكثر تميزاً في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تم الإعلان عن إطلاق نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية DRB 1921 والذي يحتفل اليوم بمرور 100 عام على إهداء أول سيارة فاخرة للمملكة، حيث تم إنشاء النادي لتوفير فرص الاستمتاع بتملك نخبة من أفضل السيارات الفاخرة في العالم، من خلال تجربة قيادتها في مواقع متعددة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وفي أروع الطرق في العالم، وسيقام حفل الافتتاح لهذا الحدث التاريخي في شمال الرياض في 30 سبتمبر2021، بمشاركة عدد منا لأعضاء في تحدي السرعة 320 كم.

حيث تواصل EXTREME Events توسيع مجالاتها في تقديم الخبرات الفريدة في المملكة العربية السعودية، من خلال الإعلان عن افتتاح نادي خاص لأصحاب السيارات الفاخرة فائقة الاداء، DRB 1921 ، ويقيم هذا النادي فعاليات وجولات متخصصة في بعض الوجهات، الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك حلبات السباق المعترف بها دوليا مثل حلبة سيلفرستون الدولية في المملكة المتحدة، ومن خدماته المميزة المقدمة لأعضاء DRB 1921 المزج بين أحداث القيادة المثيرة، والضيافة الفاخرة، والتنظيم العالمي، مع الاهتمام بأدق التفاصيل، والخدمة المميزة للأعضاء، انطلاقا من شغف المملكة العربية السعودية بالسيارات عالية الأداء، واسم DRB 1921 له مدلولات قيمة فهو تاريخ وصول السيارات الأولى إلى المملكة منذ 100 عام، ومع هذا الثراء والشغف بالسيارات، تم افتتاح DRB 1921 لتقديم تجارب رائعة مصممة خصيص ا لعشاق السيارات الفاخرة، الذين يقدرون أحدث التقنيات والرحلات المثيرة، وقد تم تصميم هذا الحدث بعناية، بشكل يلبي توقعات كل عضو، وفي خلق اللحظات التي لا تنسى.

ومع كل سيارة فائقة الأداء، والتي تتميز عن غيرها بفروقها الدقيقة والفريدة، ومتوسط سرعة قصوى يزيد عن 320 كم في الساعة، توفر DRB 1921 تجارب مذهلة وممتعة في بيئة آمنة خاضعة لإشراف مجموعة من أفضل خبراء السيارات، مما يتيح للجميع اختبار مستوى قيادتهم، وللاستفادة بالشكل الأمثل من إمكانات كل سيارة، سواء كانت قيادة ذات مشهد خلاب، في أجمل المواقع في المملكة العربية السعودية، أو في تحدي السرعة والإثارة في حلبة سباق معترف بها دوليا مع ضمان تجربة القيادة بلا حدود لأصحاب هذه السيارات.

ويكتمل هذا الحدث بوجود الضيافة الفاخرة، وفنون الطعام الرائعة، في مجتمع يتشابه رواده بالتفكير وروح المنافسة، من مالكي هذا النوع من السيارات، حيث تتعاون DRB 1921 مع مجموعة مختارة من أفضل الموردين في العالم مثل CARS Middle East (خدمات نقل السيارات الكلاسيكية) ، لضمان تقديم أفضل مساعدة، وعناية بسيارتك الفاخرة، فضلاً عن خدمة الوساطة الشخصية السرية بشكل استثنائي، مما يمنح كل عميل خصوصيته الكاملة، وتنظم DRB 1921 حدثها الأول “تحدي سرعة 320 كم” في 30 سبتمبر، لعشاق تجربة السرعة القصوى لسيارتهم المفضلة والمميزة، وتقام هذه المناسبة حصري ا على مدرج كبير خاص لنادي الطيران السعودي في منطقة الثمامة شمال مدينة الرياض، والذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات ، وقد حددته ناسا في وقت سابق كواحد من أفضل الوجهات في جميع أنحاء العالم، وفي هذا اليوم يتمتع مالكو السيارات الفاخرة بفرصة استثنائية للانضمام إلى مجتمع شغوف لخوض تجربة قيادة فريدة من نوعها ، و قضاء يوم رائع على أرض المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DRB1921.com

جيمي كوك بريست، المدير العام لشركة EXTREME Events:

“تفخر EXTREME Events بإطلاق DRB 1921 في المملكة العربية السعودية، لأنها تتيح الفرصة لمالكي السيارات الخارقة لاختبار مهاراتهم الفريدة، وإطلاق العنان لإمكانات سياراتهم الحقيقية في بيئة آمنة ومحفزة، ويشجع أيضًا هذا النوع من الفعاليات على الالتقاء، وتبادل الخبرات المختلفة لقيادة السيارات عالية الأداء المتطورة بشكل استثنائي، وإني أرى DRB 1921 أبعد من مجرد نادٍ خاص، بل أصبح ملتقى لعشاق السيارات الذين يشاركون شغف وعشق القيادة في المملكة العربية السعودية.”

EXTREME EVENTS

هي جزء من مجموعة EXTREME الدولية، ومن قناة Extreme Sports، المتواجدة منذ أكثر من 25 عاما والتي تستقطب 500 مليون مشاركًا من جميع أنحاء العالم، كما تتميز Extreme Events بخبرات واسعة في تنظيم واستقطاب أفضل الأحداث والفعاليات العالمية، والتجارب الدولية النوعية والفريدة على مستوى العالم، كما أن لديها اتفاقية مشتركة في المملكة العربية السعودية مع سمو القابضة، من خلال مقرنا الرئيسي في الشرق الأوسط الذي يقع في الرياض، كما توفر EXTREME Events الخبرات المؤهلة والخدمات المتميزة للمشاريع الكبيرة وللوزارات وللمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى خدماتها في مجال تطوير الأحداث والمشاريع الخاصة، وفي دعم قيم رؤية المملكة 2030 ، في تحسين نوعية الحياة لسكان المملكة، من خلال بناء فعاليات مجتمعية نوعية، وفي صناعة الرياضات والمغامرات، ومن خلال إنتاج أحداث عالمية وتجارب فريدة من نوعها، ولا مثيل لها في واحدة من أكثر البلدان التي تتمتع بفرص استثمارية غير محدودة على مستوى العالم.