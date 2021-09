فورد اكسبيديشن 2022 تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد اكسبيديشن 2022 على تحديثات جديدة للتصميم والتقنيات مع إضافة فئات جديدة لعشاق مغامرات التضاريس الوعرة.

لنبدأ بالخارجية، والتي حصلت على مصابيح جديدة وشبك أمامي محدث، مع لوحة قيادة داخلية محدثة كذلك تشمل شاشة معلومات ترفيهية 12 إنش قياسية أو 15 إنش اختيارية من موستنج ماخ إي، ولوحة عدادات 12 إنش.

وتشمل المواصفات الداخلية نظام سمعي Bang & Olufsen بـ 22 مكبر صوت، وأنظمة ترفيه للمقاعد الخلفية ونظام بلوكروز للقيادة النصف الذاتية في الطرق السريعة بدون وضع اليدين على المقود.

الإضافة الأهم للموديل هي فئة “تمبرلاين” الجديدة بلمسات برتقالية جمالية وجنوط سوداء ومصدات مختلفة وإطارات 33 إنش لجميع التضاريس و7 وضعيات قيادة لمختلف أنواع التضاريس ونظام تعليق معدل بشكل خاص للدروب الوعرة، كما ازداد الخلوص الأرضي للسيارة إلى 10.6 إنش، وتعتمد فئة تمبرلاين على محرك 3.5 لتر 6 سلندر توين تيربو بقوة 440 حصان وعزم 691 نيوتن متر.

وستنطلق فورد اكسبيديشن 2022 في الأسواق في الربع الأول من العام القادم وستكشف فورد عن الأسعار لاحقاً.

