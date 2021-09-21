شيفروليه تلغي محرك 8 سلندر LT5 بسوبرتشارجر بقوة 755 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في قرار متوقع، أعلنت شيفروليه عن إيقاف إنتاج محركات 8 سلندر LT5 بسوبرتشارجر عالية الأداء للعلامة، والتي تم تقديمها بشكل مؤقت في كورفيت C7 ZR1 موديل 2019.

كما عرضت شيفروليه المحرك القوي للبيع بشكل منفصل في الوكالات الأمريكية للعلامة، ونشير إلى توافره في الكورفيت ZR1 لعام واحد فقط بقوة 755 حصان وعزم دوران 969 نيوتن متر، وأنتجت شيفروليه 4,684 نسخة فحسب من الموديل الرياضي.

وأكدت شيفروليه على استمرار بيع المخزون الحالي لمحركات LT5 الأيقونية في الوكالات ولكن لن يتم صنع أي كميات جديدة.

وقد درست جنرال موتورز لفترة وضع المحرك في سيارة كاديلاك CT5-V بلاكوينج ولكن العقبات الميكانيكية، خاصة لحجم المحرك الكبير وعدم ملاءمته مع منصة بلاكوينج ووزنه الزائد، صرف النظر في النهاية عن الفكرة، لتقرر جنرال موتورز وضع محرك 8 سلندر LT4 سعة 6.2 لتر بسوبرتشارجر بقوة 668 حصان في البلاكوينج، وهو المحرك الأقوى في تاريخ كاديلاك.