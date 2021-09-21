مقود U لتيسلا موديل إس يواجه انتقادات حادة من المختبرين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد تجارب إعلامية واسعة النطاق لمقود U الجديد المثير للجدل لتيسلا موديل إس، ظهر أن أغلب الآراء عنه سلبية حتى الآن، ولا مفاجأة هنا.

وقامت منظمة تقارير المستهلك الأمريكية بإجراء دراسة على المقود الجديد مع 10 سائقين متخصصين في اختبارات القيادة، مع تعبير أغلبهم عن صعوبة التحكم في المقود وانزعاجهم المستمر منه خاصة عند الانعطاف.

وقد هدفت تيسلا لإضافة طابع مستقبلي فريد على المقصورة عبر تصميم هذا المقود غير المألوف، مع العلم أن تيسلا قررت إلغاء المقود الدائري التقليدي كلياً من موديل إس الجديد، ولكن نتوقع عودته مرة أخرى كخيار على أقل تقدير في المستقبل لتفادي ردود الفعل السلبية والاعتراضات على مقود U.

دراسة منظمة تقارير المستهلك ذكرت نقطة إيجابية واحدة عن مقود U، وهي سهولة متابعة العدادات الرقمية الجديدة للسيارة بفضل إزالة النصف العلوي من المقود، كما نؤكد أن سيارة موديل إس 2022 بشكل عام حازت على إعجاب معظم المراجعين، خاصة نسخة بليد بمعدل تسارعها المذهل، بغض النظر عن جانب مقود U.

ويُذكر أن تيسلا موديل إس بليد كسرت الرقم القياسي للسرعة للسيارات الكهربائية الإنتاجية منذ أيام في حلبة نوربورغرينغ الألمانية، متفوقة بذلك على حاملة اللقب السابقة بورش تايكان.