رئيس تويوتا يحذر من فقدان 5.5 مليون وظيفة في اليابان مع حظر البنزين والديزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عبر رئيس تويوتا، أكيو تويودا، أكثر من مرة عن امتعاضه واعتراضه على توجه صناعة السيارات السريع نحو المحركات الكهربائية واقتناعه الراسخ بالدور المستمر والهام لمحركات الاحتراق الداخلي في العقود القادمة، مع إصداره لتحذيرات جديدة حيال الأمر هذا الأسبوع للحكومة اليابانية.

يرى تويودا أن حظر اليابان لمحركات الاحتراق الداخلي قد يؤدي لفقدان أكثر من 5.5 مليون وظيفة متصلة بصناعة السيارات المحورية في السوق الياباني، كما قد تؤدي لانهيار إنتاج السيارات بـ 8 مليون سيارة بشكل إجمالي بحلول 2030.

وطلب تويودا من الحكومة اليابانية عدم الانجرار وراء الأهداف الأوروبية المتعسفة في مجال المحركات الكهربائية لكونها غير مناسبة لطبيعة السوق الياباني المبنية بشكل رئيسي على عمليات التصنيع والتصدير.

وربما التحذير الأهم من تويودا هو إشارته الصريحة لاحتمالية اضطرار بعض الشركات، ومنها تويوتا، لنقل مصانعها خارج اليابان في حالة حظر صنع محركات البنزين والديزل في البلاد.

ويُذكر أن أكيو تويودا رفض بشكل كلي وضع موعد محدد لتحول تويوتا الكامل للكهرباء كما فعلت شركات أخرى متعددة مثل هيونداي ومرسيدس وأودي.