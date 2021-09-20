شركة "نيو"Nio الصينية تكشف عن أيقونتها الكهربائية ET7 الجديدة

محمد الفلاح - الإثنين 20 سبتمبر 2021

كشفت شركة "نيو"Nio الصينية عن أيقونتها الكهربائية ET7 الجديدة، التي تشعل نار المنافسة مع تسلا Model S وبورشه Taycan.



وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الصالون ET7 الفارهة تظهر بطول 5.098 ملم، وعرض 1.987 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 3.060 ملم.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي على المحور الأمامي بقوة 180 كيلووات، وآخر على المحور الخلفي بقوة 300 كيلووات.

وتبلغ القوة الكلية للمحركين 480 كيلووات/850 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة رباعية الدفع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطارية سعة 70 كيلووات ساعة تكفي للوصول إلى مدى السير 500 كلم وأخرى سعة 100 كيلووات ساعة (700 كلم)، بالإضافة إلى بطارية سعة 150 كيلووات ساعة تصل إلى مدى السير 1000 كلم.

وتتمتع السيارة بتصميم بسيط في المقصورة الداخلية المعتمدة على مواد مستدامة، مع سقف بانورامي وشاشة لمسية قياس 12.8 بوصة ونظام صوتي فائق.

وتعتبر الصين مهمة للاستراتيجية العالمية لشركة Nio إذ تقدّم بكين دعمًا سخيًا للسيارات الكهربائية في ظل سعيها لخفض التلوث من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

وفي يناير الماضي، طرحت شركة السيارات الكهربائية الصينية ، أول طراز لها من سيارات سيدان لترفع من حصتها الإجمالية في أكبر سوق للسيارات بالعالم.