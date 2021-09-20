بي ام دبليو تسجل براءة اختراع لأبواب أجنحة نورس خلفية صغيرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – براءات الاختراع تجسد أحدث التقنيات والطموحات التكنولوجية التي تأمل شركات السيارات بتطبيقها يوماً ما في منتجاتهم العملية، وقد اُكتشفت براءة اختراع جديدة من بي إم دبليو لنوع جديد من الأبواب الذي قد نراه في موديلات الـ SUV القادمة للعلامة مثل X8 الجديدة وX7 المحدثة.

التصميم يبدو مشابهاً لأبواب أجنحة النورس ولكن بشكل جزئي ومختلف عن أبواب أجنحة النورس الكاملة في تيسلا موديل X على سبيل المثال.

في الصور المرفقة، نرى SUV كبيرة بثلاثة صفوف مقاعد، وعند فتح الباب الخلفي يتم رفع جزء صغير من السقف للأعلى بشكل أوتوماتيكي، لماذا؟، وفق براءة الاختراع، الهدف هو تسهيل الدخول للمقاعد الخلفية.

كما ذكرت براءة الاختراع تطوراً آخر مثيراً للاهتمام، وهو وضع صف جديد من المقاعد الموجهة للوراء بعكس الاتجاه الأمامي للمقاعد التقليدية، مع ربط هذا التصميم الداخلي بأبواب أجنحة النورس الجزئية التي تحدثنا هنا لتسهيل الدخول والخروج من الداخلية.

من المحتمل تطبيق بعض هذه التطويرات في موديل X8 الجديد كلياً وربما نسخة X8 M الرياضية له، والمتوقع تزويدها بمحرك 4.4 لتر توين تيربو 8 سلندر الهجين بقوة 750 حصان.