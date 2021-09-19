تعرف على أعلى خمس سيارات كروس أوفر و SUV مبيعاً في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – 2021 كانت سنة مليئة بالأحداث الدرامية المختلفة، فما ان إستطاع العالم ان يتخطي ولو جزئياً أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أزمة من نوع جديد وهي أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

فقد تسببت أزمة كورونا في نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات، فما ان بدأت الأزمة ان تنفرج ولو جزئياً حتى تسارع الناس في العودة لشراء السيارات المؤجل خلال عام 2020، تزامن هذا الحدث مع ظروف تخفيض الإنتاج الخاص بالسيارات بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وبالرغم من كل تلك التحديات.. الا ان السوق السعودي قد إستطاع ان يتربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.

في التقرير الآتي سنتعرف سوياً على أعلى خمس سيارات كروس أوفر و SUV مبيعاً في المملكة حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف “ج” بأطوال بين 3.8 أمتار وحتى 4.6 متر.

والتصنيف الثاني “د” بأطوال بين 4.5 متر وحتى 5.1 أمتار.

التصنيف “ج”

الترتيب الطراز 2019 2020 2021 الفارق بين عام 2021 وعام 2019 الفارق بالنسبة المئوية الأول هيونداي توسان 8,201 6,570 11,099 أكثر بمقدار 2,898 44% الثاني تويوتا راش 3,404 4,389 4,714 أكثر بمقدار 1,310 30% الثالث نيسان اكس تريل 3,860 3,736 4,409 أكثر بمقدار 549 15% الرابع تويوتا راف – 4 4,320 5,037 4,404 أكثر بمقدار 84 2% الخامس شيفروليه كابتيفا – 3,922 4,265 4,265 –

التصنيف “د”

الترتيب الطراز 2019 2020 2021 الفارق بين عام 2021 وعام 2019 الفارق بالنسبة المئوية الأول تويوتا لاند كروزر 8,276 5,459 8,973 أكثر بمقدار 697 13% الثاني تويوتا فورتشنر 9,572 8,935 6,649 أقل بمقدار 2,923 -33% الثالث مازدا سي اكس 9 12,219 7,259 6,633 أقل بمقدار 5,586 -77% الرابع هيونداي سانتا في 3,823 2,780 3,201 أقل بمقدار 622 -22% الخامس تويوتا برادو 4,134 2,671 2,818 أقل بمقدار 1,316 -49%

وتمثل العشر مركبات السابق ذكرهم 11% من إجمالي سوق السيارات السعودي.