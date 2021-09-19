تعرف على أعلى خمس سيارات كروس أوفر و SUV مبيعاً في المملكة

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – 2021 كانت سنة مليئة بالأحداث الدرامية المختلفة، فما ان إستطاع العالم ان يتخطي ولو جزئياً أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أزمة من نوع جديد وهي أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
فقد تسببت أزمة كورونا في نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات، فما ان بدأت الأزمة ان تنفرج ولو جزئياً حتى تسارع الناس في العودة لشراء السيارات المؤجل خلال عام 2020، تزامن هذا الحدث مع ظروف تخفيض الإنتاج الخاص بالسيارات بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وبالرغم من كل تلك التحديات.. الا ان السوق السعودي قد إستطاع ان يتربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.
في التقرير الآتي سنتعرف سوياً على أعلى خمس سيارات كروس أوفر و SUV مبيعاً في المملكة حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف “ج” بأطوال بين 3.8 أمتار وحتى 4.6 متر.
والتصنيف الثاني “د” بأطوال بين 4.5 متر وحتى 5.1 أمتار.
التصنيف “ج”
|
الترتيب
|الطراز
|2019
|2020
|2021
|الفارق بين عام 2021 وعام 2019
|
الفارق بالنسبة المئوية
|
الأول
|هيونداي توسان
|8,201
|6,570
|11,099
|أكثر بمقدار 2,898
|
44%
|
الثاني
|تويوتا راش
|3,404
|4,389
|4,714
|أكثر بمقدار 1,310
|
30%
|
الثالث
|نيسان اكس تريل
|3,860
|3,736
|4,409
|أكثر بمقدار 549
|
15%
|
الرابع
|تويوتا راف – 4
|4,320
|5,037
|4,404
|أكثر بمقدار 84
|
2%
|
الخامس
|شيفروليه كابتيفا
|–
|3,922
|4,265
|4,265
|
–
التصنيف “د”
|
الترتيب
|الطراز
|2019
|2020
|2021
|الفارق بين عام 2021 وعام 2019
|الفارق بالنسبة المئوية
|الأول
|
تويوتا لاند كروزر
|8,276
|5,459
|8,973
|أكثر بمقدار 697
|
13%
|الثاني
|
تويوتا فورتشنر
|9,572
|8,935
|6,649
|أقل بمقدار 2,923
|
-33%
|الثالث
|
مازدا سي اكس 9
|12,219
|7,259
|6,633
|أقل بمقدار 5,586
|
-77%
|الرابع
|
هيونداي سانتا في
|3,823
|2,780
|3,201
|أقل بمقدار 622
|
-22%
|الخامس
|تويوتا برادو
|4,134
|2,671
|2,818
|أقل بمقدار 1,316
|
-49%
وتمثل العشر مركبات السابق ذكرهم 11% من إجمالي سوق السيارات السعودي.