تعرف على أعلى خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – 2021 كانت سنة مليئة بالأحداث الدرامية المختلفة، فما ان إستطاع العالم ان يتخطي ولو جزئياً أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أزمة من نوع جديد وهي أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
فقد تسببت أزمة كورونا في نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات، فما ان بدأت الأزمة ان تنفرج ولو جزئياً حتى تسارع الناس في العودة لشراء السيارات المؤجل خلال عام 2020، تزامن هذا الحدث مع ظروف تخفيض الإنتاج الخاص بالسيارات بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وبالرغم من كل تلك التحديات.. الا ان السوق السعودي قد إستطاع ان يتربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.
في التقرير الآتي سنتعرف سوياً على أعلى خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف “ج” بأطوال بين 4 أمتار وحتى 4.5 متر.
والتصنيف الثاني “د” بأطوال بين 4.5 متر وحتى خمسة أمتار.
التصنيف “ج”
|
الترتيب
|الطراز
|2019
|2020
|2021
|الفارق بين عام 2021 وعام 2019
|الفارق بالنسبة المئوية
|
الأول
|هيونداي أكسنت
|40,778
|21,517
|34,987
|أقل بمقدار 5,791
|
-27%
|
الثاني
|هيونداي النترا
|36,202
|26,853
|27,186
|أقل بمقدار 9,016
|
-34%
|
الثالث
|نيسان صني
|19,288
|12,812
|12,841
|أقل بمقدار 6,447
|-50%
|
الرابع
|تويوتا كورولا
|16,961
|13,285
|11,196
|أقل بمقدار 5,765
|
-43%
|الخامس
|
ام جي 5
|1,750
|7,219
|5,724
|أكثر بمقدار 3,974
|55%
التصنيف “د”
|
الترتيب
|الطراز
|2019
|2020
|2021
|الفارق بين عام 2021 وعام 2019
|الفارق بالنسبة المئوية
|
الأول
|
تويوتا كامري
|32,591
|26,403
|28,902
|أقل بمقدار 3,689
|-14%
|
الثاني
|هيونداي سوناتا
|21,350
|7,389
|12,295
|أقل بمقدار 9,055
|-123%
|
الثالث
|
مازدا 6
|16,773
|13,269
|12,042
|أقل بمقدار 4,731
|-36%
|
الرابع
|
فورد تورس
|6,105
|6,411
|8,099
|أكثر بمقدار 1,994
|31%
|
الخامس
|
هوندا أكورد
|4,246
|4,070
|4,711
|أكثر بمقدار 465
|11%
وتمثل تلك العشر مركبات السابق ذكرهم 31% من إجمالي سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام.