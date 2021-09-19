تعرف على أعلى خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – 2021 كانت سنة مليئة بالأحداث الدرامية المختلفة، فما ان إستطاع العالم ان يتخطي ولو جزئياً أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أزمة من نوع جديد وهي أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

فقد تسببت أزمة كورونا في نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات، فما ان بدأت الأزمة ان تنفرج ولو جزئياً حتى تسارع الناس في العودة لشراء السيارات المؤجل خلال عام 2020، تزامن هذا الحدث مع ظروف تخفيض الإنتاج الخاص بالسيارات بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وبالرغم من كل تلك التحديات.. الا ان السوق السعودي قد إستطاع ان يتربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.

في التقرير الآتي سنتعرف سوياً على أعلى خمس سيارات سيدان مبيعاً في المملكة حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف “ج” بأطوال بين 4 أمتار وحتى 4.5 متر.

والتصنيف الثاني “د” بأطوال بين 4.5 متر وحتى خمسة أمتار.

التصنيف “ج”

الترتيب الطراز 2019 2020 2021 الفارق بين عام 2021 وعام 2019 الفارق بالنسبة المئوية الأول هيونداي أكسنت 40,778 21,517 34,987 أقل بمقدار 5,791 -27% الثاني هيونداي النترا 36,202 26,853 27,186 أقل بمقدار 9,016 -34% الثالث نيسان صني 19,288 12,812 12,841 أقل بمقدار 6,447 -50% الرابع تويوتا كورولا 16,961 13,285 11,196 أقل بمقدار 5,765 -43% الخامس ام جي 5 1,750 7,219 5,724 أكثر بمقدار 3,974 55%

التصنيف “د”

الترتيب الطراز 2019 2020 2021 الفارق بين عام 2021 وعام 2019 الفارق بالنسبة المئوية الأول تويوتا كامري 32,591 26,403 28,902 أقل بمقدار 3,689 -14% الثاني هيونداي سوناتا 21,350 7,389 12,295 أقل بمقدار 9,055 -123% الثالث مازدا 6 16,773 13,269 12,042 أقل بمقدار 4,731 -36% الرابع فورد تورس 6,105 6,411 8,099 أكثر بمقدار 1,994 31% الخامس هوندا أكورد 4,246 4,070 4,711 أكثر بمقدار 465 11%

وتمثل تلك العشر مركبات السابق ذكرهم 31% من إجمالي سوق السيارات في المملكة العربية السعودية بشكل عام.