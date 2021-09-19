شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أسعار ومواصفات سيارة نيسان جوك 2022؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

تعرف على مميزات ومواصفات السيارة الكروس أوفر المدمجة نيسان جوك 2022 المميزة جدا وتعرف أيضا على أسعارها في مصر.



نيسان جوك من السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجة من شركة نيسان، وتعتبر سيارة مميزة جدا بتصميم عصري مميز، وفيما يلي أسعار ومواصفات سيارة نيسان جوك 2022.

مواصفات سيارة نيسان جوك 2022:

- السيارة مزودة بمحرك ثلاثي الإسطوانات بسعة 100 سي سي تيربو بقوة 117 حصانا، وبعزم أقصى للدوران 200 نيوتن / المتر.

- بناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات، كما يمكن القيادة باستخدام ناقل الحركة يدوي السرعات.

- كما يمكن للسيارة التسارع من الثبات وحتى 100 كم في غضون 10.4 ثانية.

- يبلغ طول السيارة 4210 مم وعرضها 1.8 متر، والارتفاع يبلغ 1595 مم كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية حوالي 422 لتر.

مميزات نيسان جوك 2022:

- تشمل نيسان جوك على العديد من مميزات الأمان ومنها 6 وسائد هوائية ونظام للفرامل مانع للإنغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD.

- كما أن السيارة يوجد بها خاصية للتحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC ونظام TPMS الذي يساعد على مراقبة ضغط الهواء، كما يوجد بها مثبت للسرعة.

- السيارة أيضا مزودة بالعديد من الكماليات والتجهيزات ومنها:

- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ومكيف هواء يدوي.

- مصابيح ضبابية أمامية LED وحساسات ركن خلفية وشاشة وسائط 8 بوصات. تعمل باللمس بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الإستخدامات.

- تشمل نيسان جوك على نظام صوتي مميز يتكون من 8 مكبرات صوتية، والعديد من التطبيقات مثل Android Auto و Apple Car Play.

- مرايات قابلة للطي وحساسات مطر وعجلة قيادة جلدية وخاصية فتح السيارة أوتوماتيك بدون مفتاح.

- فرامل إنتظار أوتوماتيكية وعدادات رقمية بمقاس 7 بوصات وجنوط رياضية مقاس 19 بوصة.

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أسعار سيارة نيسان جوك 2022 في مصر:

يبلغ سعر السيارة نيسان جوك الفئة الأولى (ACCENTA ) حوالي 375.5 ألف جنيه.

الفئة الثانية (TEKNA) حوالي 387.5 ألف جنيه .

الفئة الثالثة (TEKNA PERSO) حوالي 397.5 ألف جنيه .