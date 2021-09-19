تعرف على أغلى 5 سيارات بورشه في التاريخ!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد شركة بورشه واحدة من أهم وأبرز صانعي السيارات في التاريخ، عرفت تلك الشركة العريقة بقدرتها على صناعة سيارات قوية ذات وزن خفيف وطريقة حركة هندسية مدهشة.. تلك تقريباً واحدة من أفضل السيارات حول العالم من حيث التحكم والتوجيه وطريقة الحركة.

قي التقرير الآتي، سنستعرض سوياً أغلى 5 سيارات بورشه تم بيعهم في التاريخ.. فتابعونا!

المركز الخامس – بورشه 917/30 Spyder

تم تصنيع تلك السيارة بعام 1973، وكانت تحمل واحد من أقوى المحركات في تاريخ إنتاج ذلك الطراز الأسطوري، حيث تقدم السيارة بمحرك عملاق مكون من 12 إسطوانة بقوة 1200 حصان.. اي قوة 100 حصان للإسطوانة الواحدة!

مع سرعة قصوى تبلغ 365 كم/ ساعة وتسارع من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ ساعة في خلال 2.2 ثانية فقط لا غير.. كما كانت تحتوي السيارة على عدد 2 خزان وقود كل خزان بسعة 200 لتر.

الجدير بالذكر ان قيادة تلك السيارة كانت عبارة عن مخاطرة خالصة، حيث ان السيارة لم تكن تحتوى على اي أجهزة كمبيوتر معقدة للمساعدة في القيادة، بل كانت رجولية خالصة بدون اي مساعدة تذكر.. فقط قدرة السائق الحقيقية على القيادة.

تم بيع السيارة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

المركز الرابع – بورشه 550A Spyder

تعد تلك السيارة هي الأولى من بورشه التي يتم تطويرها خصيصاً للسباقات، وتقدم السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر بقوة 135 حصان.. و بالرغم من ان قوتها التي قد تبدو متواضعة الا انها كانت تتغلب على العديد من السيارة المقدمة بضعفين و ثلاثة أضعاف قوة محركها.

تم بيع السيارة بمبلغ 5 ملايين و 170 الف دولار أمريكي.

المركز الثالث – بورشه 911 GT1 نسخة ستراسن

كانت تلك السيارة متخصصة في السباقات وحققت نجاحات متميزة في سباق “لومان”.

وكانت تقدم السيارة بمحرك قوي للغاية مزود بشواحن توربينية مزدوجة بقوة تبلغ 600 حصان مع خاصية تبريد المحرك بالمياه.

تم بيع السيارة بمبلغ 5.665 مليون دولار أمريكي.

المركز الثاني – بورشه 956

إستطاعت تلك السيارة الفوز بالعديد من السباقات الهامة وكانت من أوائل السيارات التي تستخدم Ground effect styling لزيادة ثبات السيارة في المنعطفات الحادة ورفع سرعاتها أثناء الإلتفاف.. تم قيادة السيارة من قبل العديد من العظماء أمثال “ديريك بيل”.. و أبرز ما كان يميز تلك السيارة هو نفثها للهب في حال تبديل السرعات.

تم بيع السيارة بمبلغ 10.12 مليون دولار أمريكي.

المركز الأول – بورشه 917 K

تعد هذه هي أغلى سيارة تم بيعها في تاريخ بورشه بالكامل حيث بلغ ثمنها 14.080 مليون دولار أمريكي!

تقدم السيارة بمحرك عملاق مكون من 12 إسطوانة على شكل حرف V بقوة 603 حصان وبلغت السرعة القصوى للسيارة 212 ميل بالساعة ما يوازي 340 كم/ ساعة.

و تلك هي السيارة الأسطورية التي قادها الممثل ستيف ماكوين في فيلم لومان.