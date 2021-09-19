تعرف على أعلى خمس سيارات بيك اب مبيعاً في المملكة

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – 2021 كانت سنة مليئة بالأحداث الدرامية المختلفة، فما ان إستطاع العالم ان يتخطي ولو جزئياً أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أزمة من نوع جديد وهي أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
فقد تسببت أزمة كورونا في نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات، فما ان بدأت الأزمة ان تنفرج ولو جزئياً حتى تسارع الناس في العودة لشراء السيارات المؤجل خلال عام 2020، تزامن هذا الحدث مع ظروف تخفيض الإنتاج الخاص بالسيارات بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وبالرغم من كل تلك التحديات.. الا ان السوق السعودي قد إستطاع ان يتربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.
في التقرير الآتي سنتعرف سوياً على أعلى خمس سيارات “بيك اب” مبيعاً في المملكة حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف “ج” بأطوال بين 4.5 أمتار وحتى 5.1 متر.
والتصنيف الثاني “د” بأطوال أكبر من 5 أمتار.
التصنيف “ج”
|
الترتيب
|الطراز
|2019
|2020
|2021
|الفارق بين عام 2021 وعام 2019
|
الفارق بالنسبة المئوية
|
الأول
|تويوتا هيلكس
|21,838
|16,993
|23,882
|أكثر بمقدار 2,044
|
12%
|
الثاني
|ايسوزو دي-ماكس
|14,343
|16,003
|11,444
|أقل بمقدار 2,899
|
18%
|
الثالث
|نيسان ال 200
|2,935
|4,854
|10,204
|أكثر بمقدار 7,269
|
150%
|
الرابع
|جريت وول وينجل
|426
|1,616
|11,096
|أكثر بمقدار 10,670
|
660%
|
الخامس
|فورد رينجر
|1,084
|1,198
|11,234
|أكثر بمقدار 10,150
|
–
التصنيف “د”
|
الترتيب
|الطراز
|2019
|2020
|2021
|الفارق بين عام 2021 وعام 2019
|
الفارق بالنسبة المئوية
|
الأول
|فورد سلسلة اف
|2,490
|1,267
|2,474
|أقل بمقدار 16
|
1%
|
الثاني
|فيات كرايزلر 1500
|2,111
|331
|1,256
|أقل بمقدار 855
|
258%
|
الثالث
|جنرال موتورز سييرا
|725
|1,119
|964
|أكثر بمقدار 239
|
21%
|
الرابع
|شنجان هنتر
|–
|–
|597
|597
|
–
|
الخامس
|جنرال موتورز سيلفرادو
|601
|303
|252
|أقل بمقدار 349
|
115%