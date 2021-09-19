تعرف على أعلى خمس سيارات بيك اب مبيعاً في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – 2021 كانت سنة مليئة بالأحداث الدرامية المختلفة، فما ان إستطاع العالم ان يتخطي ولو جزئياً أزمة فيروس كورونا المستجد، ظهرت أزمة من نوع جديد وهي أزمة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

فقد تسببت أزمة كورونا في نقص عالمي في الإنتاج الخاص بالسيارات، فما ان بدأت الأزمة ان تنفرج ولو جزئياً حتى تسارع الناس في العودة لشراء السيارات المؤجل خلال عام 2020، تزامن هذا الحدث مع ظروف تخفيض الإنتاج الخاص بالسيارات بسبب أزمة نقص أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وبالرغم من كل تلك التحديات.. الا ان السوق السعودي قد إستطاع ان يتربع على عرش مبيعات السيارات في المنطقة العربية وافريقيا بشكل كامل.

في التقرير الآتي سنتعرف سوياً على أعلى خمس سيارات “بيك اب” مبيعاً في المملكة حسب تصنيفين، الأول هو تصنيف “ج” بأطوال بين 4.5 أمتار وحتى 5.1 متر.

والتصنيف الثاني “د” بأطوال أكبر من 5 أمتار.

التصنيف “ج”

الترتيب الطراز 2019 2020 2021 الفارق بين عام 2021 وعام 2019 الفارق بالنسبة المئوية الأول تويوتا هيلكس 21,838 16,993 23,882 أكثر بمقدار 2,044 12% الثاني ايسوزو دي-ماكس 14,343 16,003 11,444 أقل بمقدار 2,899 18% الثالث نيسان ال 200 2,935 4,854 10,204 أكثر بمقدار 7,269 150% الرابع جريت وول وينجل 426 1,616 11,096 أكثر بمقدار 10,670 660% الخامس فورد رينجر 1,084 1,198 11,234 أكثر بمقدار 10,150 –

التصنيف “د”