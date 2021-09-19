اخبار السيارات

تعرف على أعلى السيارات مبيعاً في المملكة!

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مبيعات السيارات واحد من أهم وأبرز العوامل التي تحدد مدى إقبال المستهلكين على تلك السيارة، فنسبة ليست بالبسيطة تركز أولاً في اختيارها لسيارتها الجديدة على مقدار المبيعات الخاص بتلك السيارة.. ليعد هذا عاملاً أساسياً ومحورياً في عملية الشراء.

في التقرير الآتي، سنستعرض سوياً أعلى 10 سيارات مبيعاً في المملكة بشكل عام وبغض الطرف عن التصنيف.. فالعامل الأساسي الذي نناقشه في هذا التقرير معتمد فقط على أرقام المبيعات الخاصة بكل سيارة، ومعدل النمو الخاص بها مقارنة بمبيعات عام 2020.

الطراز

2019 2020 2021 الفارق بين 2020 و 2021

النسبة المئوية

هيونداي أكسنت

40,778 21,517 34,987 13,470

63%

تويوتا كامري

32,591 26,403 28,902 2,499

9%

هيونداي النترا

36,202 26,853 27,186 333

1%

تويوتا ياريس

22,212 17,432 24,187 6,755

39%

تويوتا هايلكس

24,046 21,838 16,993 (4,845)

 -22%

ايسوزو دي-ماكس

17,023 14,343 16,003 1,660

12%

مازدا 6

18,525 15,447 13,870 (1,577)

 -10%

نيسان صني

19,288 12,812 12,841 29

0%

هيونداي سوناتا

21,350 7,389 12,295 4,906

66%

تويوتا كورولا

16,961 13,285 11,196 (2,089)

-16%

هيونداي توسان

8,201 6,570 11,099 4,529

69%

جنرال موتورز تاهو

7,991 7,676 10,236 2,560

33%

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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