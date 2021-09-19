تعرف على أعلى السيارات مبيعاً في المملكة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مبيعات السيارات واحد من أهم وأبرز العوامل التي تحدد مدى إقبال المستهلكين على تلك السيارة، فنسبة ليست بالبسيطة تركز أولاً في اختيارها لسيارتها الجديدة على مقدار المبيعات الخاص بتلك السيارة.. ليعد هذا عاملاً أساسياً ومحورياً في عملية الشراء.

في التقرير الآتي، سنستعرض سوياً أعلى 10 سيارات مبيعاً في المملكة بشكل عام وبغض الطرف عن التصنيف.. فالعامل الأساسي الذي نناقشه في هذا التقرير معتمد فقط على أرقام المبيعات الخاصة بكل سيارة، ومعدل النمو الخاص بها مقارنة بمبيعات عام 2020.