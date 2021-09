فورد تستعد لتصنيع F-150 لايتننج الكهربائية ومقدار حجوزاتها “حطم التوقعات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن خروج أول سيارة بيك اب كهربائية بالكامل من طراز اف 150 لايتنينج في مرحلة ما قبل الإنتاج من مصنعها بولاية ميشيغان الأمريكية، وذلك لبدء اختبارها في العالم الحقيقي قبل إطلاقها في الأسواق في الموعد المحدد في ربيع 2022.

تقول الشركة أن الطلب على البيك اب الكهربائية لا زال يرتفع، حيث تجاوز عدد الحجوزات 150,000 سيارة، وتقول الشركة أن الاهتمام بالسيارة يفوق كل التوقعات، حيث ستستثمر 250 مليون دولار (937.5 مليون ريال) في المصنع، وستضيف 450 وظيفة أخرى.

نتيجة لذلك، سيتم زيادة الطاقة التصنيعية للسيارة إلى 80,000 سيارة سنوياً، والهدف الأولي كان 40,000 سيارة سنوياً، وهو رقم ضخم يُمكن مقارنته ببعض الطرازات الكهربائية الأكثر مبيعاً.

وفي الختام، بافتراض أن سعة البطارية أعلى بكثير من 100 كيلوواط/س لكل سيارة، فستحتاج الشركة إلى ما يقرب من 10 جيجاوات/س من سعة البطاريات سنوياً، في حين سيبدأ سعر الإصدار الأساسي من حوالي 40,000 دولار (150,000 ريال) في حين يصل النطاق إلى 483 كم للشحنة الكاملة في إصدار البطارية ذات النطاق الأكبر.

