تعرف على أبرز أسباب تناقص زيت المحرك في السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتعرض السيارات إلى بعض المشاكل والأعطال، أحد هذه المشاكل الشائعة هي تسرب زيت المحرك، وهو ما يشكل خطورة بالغة على المحرك، حيث يعد الزيت من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة ويحافظ عليه من التلف.

ويقوم الزيت بالعديد من الوظائف الهامة داخل المحرك، ومنها تزليج الأجزاء الداخلية للمحرك مما يمنع احتكاكها وتكسرها، كما يعمل الزيت على خفض درجة حرارة المحرك، ويقوم أيضاً بتنقية المحرك من الشوائب والرواسب.

وينصح خبراء السيارات بضرورة المداومة على تغيير الزيت بشكل دوري للحفاظ على المحرك، لكن يلاحظ بعض قائدي السيارات تناقص الزيت وتسربه من المحرك خاصة في السيارات القديمة، وهو ما يسبب الكثير من المشاكل والأعطال للمحرك قد تصل لحد التلف.

ونظراً لخطورة هذه المشكلة، نقدم لكم اليوم أبرز الأسباب لتناقص زيت محرك السيارة، وهي كالتالي:

– عدم إحكام غلق الغطاء المخصص لإضافة الزيت في المحرك، مما يتسبب في تبخر الزيت خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة الشديدة.

– عدم غلق الطبه الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت بشكل محكم، وهو ما يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك.

– عدم تزويد المحرك بالكمية الكافية من الزيت والمحددة له في كتيب السيارة عند تغييره، حيث يجب إضافة الزيت حتى يصل إلى الحدود الموصى بها.

– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس، فعندما تكون أدلّة الصمّامات متآكلةً أو مكسورةً أو تعاني من أي خلل، فسوف يمتص المحرك الزيت ويقذفه إلى خارج هذه الصمامات بكميةٍ كبيرة.

– إذا تعرض المطاط الخاص ببلوف الزيت إلى التشقق، فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسرب الزيت.

– تعرض الزيت إلى الحرارة الشديدة والضغط الهائل بسبب السفر المتكرر، وقطع مسافات طويلة بالسيارة.