كيا الجبر تطلق حملة على صيانة فرامل سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، واستبدل فحمات سيارة كيا كارنفال أو كيا اوبتيما.. مع عرض كيا لاستبدال فحمات السيارة بسعر خاص .. لا تفوّته!

تفاصيل الحملة:

*الموديلات التي يشملها العرض ( أوبتيما – كرنفال )

– سعر الباقة الأولي لتغيير الفرامل الأمامية و خرط الهوبات في حال الإحتياج 499 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة

– سعر الباقة الثانية لتغيير الفرامل الخلفية و خرط الهوبات / الديسك في حال الإحتياج 349 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة

الشروط:

لموديلات 2016 و ما قبلها

الحملة سارية حتى 30 سبتمبر 2021

خرط الهوبات إذا لزم الأمر

الأسعار لا تشمل إستبدال أو تغيير الهوبات / الديسك

الأسعار شاملة قيمة الضريبة المضافة

تطبق الشروط والاحكام

للمزيد من المعلومات اتصل على 920014200 أو تواصل واتساب على الرقم نفسه.

صورة العرض: