نيسان لديها فريق مخصص لاختبار روائح السيارات الجديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك نيسان خبير مخصص ذو حاسة شم قوية ومهارات في معرفة المواد الكيميائية لتقييم رائحة السيارات الجديدة، والذي يحمل اسم بيتر كارل ايستلاند، حيث تأخذ نيسان هذا الأمر على محمل الجد، حيث لا يتمتع إيسلاند بحاسة شم حادة فحسب، بل يحمل درجة الماجستير في الكيمياء وعلوم الطب الشرعي.

تريد شركة صناعة السيارات اليابانية أن يستمتع عملائها بسياراتها الجديدة مثل آريا، وامتلاك رائحة سيارة جديدة جيدة أمر هام، حيث يمضي ايستلاند وفريقه شهوراً وأحياناً سنوات في تحليل مجموعة متنوعة من الأشياء مثل نسيج المقاعد والمواد اللاصقة والبوليمرات، حيث يجب ألا ينتج عنهم رائحة سيارة جديدة فحسب، بل يجب أيضاً ألا يُنتجو أية روائح كريهة.

يتم اختبار قائمة طويلة من المواد باستمرار في مجموعة متنوعة من الظروف لتكرار ما يحدث في العالم الحقيقي بشكل أفضل، وهذا في الواقع مشروع طويل الأجل، لأن الخصائص الكيميائية للمواد تتغير بمرور الوقت بسبب أشياء مثل درجة الحرارة.

يُطلق على هذا القسم اسم “قسم الروائح” في نيسان، وهو مشروع دولي له مكاتب في اليابان وأمريكا والمملكة المتحدة، ويشير أيسلاند إلى عنصر أساسي آخر، وهو أن السيارات الجديدة أصبحت أكثر هدوءً من أي وقت مضى، لذلك ستتحول حواس الركاب إلى التقاط الروائح بشكل أكبر.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin