شفروليه تاهو وسوبربان 2022 تحصلان على تحديثات بسيطة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت شفروليه تاهو وسوبربان على جيل جديد لعام 2021، حيث حصلت على تغييرات عدة بما في ذلك منصة جديدة وديناميكيات قيادة محسنة وتصميم أكثر جرأة ومقصورة أكثر تطوراً، وها هي موديلات 2022 ينطلق بعدة تحديثات جديدة.

حصلت السيارات على قفل تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق، والذي يعمل باستخدام المستشعرات على تحسين قوة التسارع والثبات عند القيادة على التضاريس الوعرة من خلال تحسين تقسيم عزم الدوران بين العجلات الخلفية اليُمنى واليُسرى.

يتوفر القفل التفاضلي كجزء من حزمة Off-Road Capability، والتي تشتمل أيضاً على نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة، ونظام التعليق التكيفي، وتتطلب الحزمة وجود حزمة Max Trailering وحزمة Luxury، ولا توجد معلومات عن أسعار الحزمة الجديدة حتى الآن.

ستتوفر السيارات أيضاً بثلاثة خيارات طلاء خارجية جديدة تشتمل على أوبورن معدني، ورمادي داكن معدني، ورمادي إيفرجرين معدني، وهذه الألوان تحل محل الرمادي الظلي المعدني، والرمادي الخشبي المعدني.

وبالنسبة للمحركات، فيُقال أن محرك V8 سعة 6.2 لتر بتنفس طبيعي الذي كان يتوفر في إصدار هاي كانتري فقط سيتوفر أيضاً في إصدارات RST وZ71 وبريمير الأقل، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات ويولد قوة 420 حصان، كما تتوفر أيضاً بمحرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان، ومحرك ديزل توربو سعة 3.0 لتر بقوة 277 حصان.

وفي الختام، سيتم تجهيز السيارتين أيضاً بشاشة عدادات جديدة للسائق مقاس 12 بوصة، والتي ستكون قياسية لموديلات LT وRST وبريمير وهاي كانتري، وستكشف الشركة عن أسعارهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.