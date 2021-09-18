نقص أشباه الموصلات رفع أرباح شركات السيارات الفاخرة.. كيف؟!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يؤدي النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات إلى إحداث دمار في صناعة السيارات، فمن المستحيل بناء عدد كبير من السيارات بدون المئات من رقائق أشباه الموصلات التي تستخدم للتحكم في كل القطع الكهربائية، والتي تعتمد عليها السيارات بشكل كبير، لكن هُناك جانب إيجابي لصانعي السيارات الفاخرة.

تكشف التقارير إلى أن محدودية العرض التي تسببت بها الأزمة يعمل لصالح هذه الشركات، حيث ترتفع أسعار السيارات بشكل كبير عندما يحدث نقص في عدد السيارات المعروضة، وقد لاحظت ذلك بي ام دبليو ومرسيدس حيث أعطتها الأزمات المتلاحقة قوة تسعير أكبر، أو بمعنى آخر، دفع العملاء إلى أكثر من سعر السيارة للحصول عليها.

وفقاً لـ بي ام دبليو، فإن قوتها التسعيرية تحسنت بشكل كبير في الأشهر الـ 24 الماضية، نظراً لأن العملاء يريدون سياراتهم على الفور، وهو ما يؤكده مسؤولي مرسيدس أيضاً، وهذا شيء إيجابي بالتأكيد للشركتين، ومن مصلحتهم بالطبع محاولة الحفاظ على هذا الوضع الراهن، حتى لو تمكنت من توفير أشباه الموصلات التي تحتاجها.

يُمكن لشركة مرسيدس أن تخلق نقصاً مصطنعاً عن طريق الحد من إنتاج السيارات عالية الجودة، وسيؤدي ذلك إلى إنشاء قائمة الانتظار، وهو ما قد يدفع الكثير من العملاء إلى دفع المزيد من الأموال للحصول على السيارة في أسرع وقت ممكن.