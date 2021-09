بوجاتي تكشف عن شفرة حلاقة!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عندما تسمع اسم بوجاتي، سيذهب ذهنك على الفور إلى السيارات الفاخرة والأرقام القياسية للسرعة، لكن بين الحين والآخر، تفاجئنا الشركة بمشروع مشترك جديد، وهو ما نجده اليوم، حيث تعاون مع جيليت للكشف عن شفرة حلاقة استثنائية حسب وصفهم.

تتميز السيارة بمقبض من الألومنيوم والزنك المستوحى من شيرون بور سبورت، كما أنها ستستند إلى شفرة حلاقة جيليت المُسخنة، والتي تم طرحها في عام 2018، وحصلت على العديد من الجوائز، وقالت عنها مجلة التايمز بأنها واحدة من أذكى الاختراعات لهذا العام.

توفر الماكينة الدفء الفوري المهدئ، وذلك لحلاقة أكثر راحة وتجربة حسية بضغطة زر، وبالنسبة لسعر الإصدار الخاص الجديد، فلم تكشف الشركة عن تفاصيله بعد، ويُذكر أنها تأتي مع قاعدة شحن لاسلكية مغناطيسية، وشفرتين لإعادة التعبئة، وقطعة قماش مخصصة للتنظيف، وقابس ذكي.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن الإصدار العادي من الشفرة يبلغ سعره 200 دولار (750 ريال)، ويُتوقع أن يرفع السعر قليلاً لشفرة Bugatti Special Edition Heated Razor الخاصة لحملها علامة بوجاتي التجارية.

