محققةً انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.. النقل والخدمات اللوجستية تواصل جهودها في خفض الوفيات على الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الوفيات على الطرق خلال السنوات الماضية، وذلك نظير جهودها المستمرة في رفع جودة الطرق، وتنفيذ عدد من مبادرات ومشاريع السلامة، وقد شهدت الأعوام الماضية انخفاض في إجمالي الوفيات على الطرق لكل 100 ألف شخص، ففي عام 2016 كانت الوفيات على الطرق تُقدر بـ28.8 حالة، وفي عام 2017 وصل إجمالي الوفيات إلى 23.4 حالة، وقد واصلت الوزارة جهودها في خفض الوفيات إذا وصلت في عام 2018 إلى 17.6 حالة، وفي عام 2019 وصلت إلى 16.8، كما أثمرت جهود الوزارة في مواصلة خفض نسبة الوفيات على الطرق إذا وصلت في عام 2020 إلى 13.4 حالة، وتستهدف الوزارة وفق استراتيجيتها الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لخفض الوفيات على الطرق في عام 2030 إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف شخص.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، كما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وستواصل الوزارة جهودها وأعمالها وفق عدد من المشاريع والمبادرات الكبرى لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.