هيونداي تكشف عن روبوت جديد لخدمة وحماية مصانعها!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد عشرة أشهر تقريباً من شراء هيونداي لشركة “بوستون ديناميكس” الأمريكية الشهيرة بتطوير الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، كشفت المجموعة الكورية عن أول روبوت مصنوع بالتعاون مع شركة بوستون ديناميكس.

ووصفت هيونداي الروبوت الجديد باسم “روبوت خدمة سلامة المصنع”، والمتابع لشركة بوستون ديناميكس سيلاحظ تشابهاً مباشراً بينه وبين روبوت “سبوت” الشهير للعلامة الأمريكية، وكما هو واضح من الاسم، تم تجهيز الروبوت بالكامل لمهام خدمية في مصانع هيونداي وكيا.

أهم التجهيزات التي تم وضعها في الروبوت تشمل كاميرا حرارية للتعرف على درجات حرارة الأجسام والتحذير من مخاطر الاشتعال، ونظام ذكاء اصطناعي للتعرف على الوجوه، وقدرة على قياس المسافات بأشعة الليزر، ويمكن التحكم في الروبوت عن بعد بسهولة نسبية.

وسيبدأ الروبوت الصغير مهامه الخدمية في إحدى مصانع كيا في كوريا الجنوبية لجولات أمنية ليلية مع قدرته على إرسال تحذيرات فورية للمشرفين في حالات الطوارئ المختلفة.