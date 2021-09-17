سوزوكي جيمني تحصل على تحديثات جديدة لعام 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت سوزوكي عن تحديثات طفيفة لموديل جيمني 2022 تمهيداً لطرحه في السوق الياباني في أكتوبر 2021 والأسواق العالمية في وقت لاحق.

وتكتفي التحديثات بإضافة تقنية وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً أثناء الزحام لخفض الانبعاثات وتحسين صرفية الوقود، ويتم تفعيل هذه التقنية في وضعية قيادة الدفع الثنائي فقط.

كما حصلت جميع الفئات على مصابيح أمامية أوتوماتيكية قياسية ولم تذكر سوزوكي أي تحديثات أخرى بارزة.. وسيبدأ سعر الفئة الأساسية المزودة بناقل يدوي 5 سرعات من 13,513 دولار – 57,500 ريال قبل الضرائب.

وتصل الأسعار لـ 19,000 دولار – 71,000 ريال قبل الضرائب لفئة الفل أوبشن المزودة بناقل أوتوماتيكي 4 سرعات وعدد من تقنيات السلامة الإضافية.