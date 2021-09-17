كرايسلر 300 الجيل الحالي مستمر لموديل 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انطلق الجيل الثاني الحالي لكرايسلر 300 منذ عشرة أعوام تقريباً بدون تحديثات بارزة حتى الآن وقد أكدت تقارير على استمرار السيارة لموديل 2022.

وسيبدأ إنتاج كرايسلر 300 موديل 2022 في ديسمبر القادم، مع العلم أن موديل 2021 حصل على بعض الخيارات اللونية والميكانيكية الجديدة ولكن من المتوقع عدم عودتهم لعام 2022.

وتشمل الحزم الاختيارية الجديدة المضافة لموديل 2021 جنوط ألمنيوم 18 إنش ونظام تعليق رباعي العجلات ومصابيح ضباب LED أمامية وتقنية تشغيل السيارة عن بعد وإطار احتياطي، بالإضافة إلى حزمة تحديثات جمالية محدودة بالكروم لمختلف أنحاء الخارجية.

جميع سيارات كرايسلر 300 موديل 2021 المطلوبة هذا الشهر سيتم إنتاجها قبل نهاية سبتمبر، وتتوقع التقارير فتح باب الطلب على موديل 2022 الشهر القادم.