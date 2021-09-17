تسريب أهم المحركات القادمة لبي إم دبليو الفئة السابعة 2023

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد بي إم دبليو لطرح جيل جديد كلياً للفئة السابعة العام القادم بتصميم جديد يشمل مصابيح أمامية منقسمة، كما سنرى نسخة كهربائية بالكامل، والمثير أن تقارير جديدة أشارت لتقديم محركات بنزين جديدة كذلك.

وفق التقارير الأوروبية، ستحصل الفئة السابعة الجديدة على نسخة محدثة من محرك 3.0 لتر 6 سلندر بقوة تتراوح بين 270 و370 حصان حسب الفئة، مع توقعات بتقديم نفس هذا المحرك في موديلات X5 و X6 و X7.

وربما الأبرز من ذلك أن الفئة السابعة قد تحصل على محرك 8 سلندر جديد كلياً مبني على محرك 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو الحالي بتقنية هايبرد قياسية وقوة 535 حصان تقريباً، ومن المتوقع تقديم المحرك في عدد من موديلات العلامة الأخرى.

النسخة الكهربائية للفئة السابعة ستكون الأكثر تطوراً من الناحية التقنية بقوة قصوى 650 حصان بفضل محركين كهربائيين ودفع رباعي، ما سيجعلها أقوى نسخة في مجال الفئة السابعة.