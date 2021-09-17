مدينة لوس أنجلوس ترحب بمركبات التحليق العمودي لتخفيف زحام الطرق

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جذبت شركة فولوكوبتر أنظار متابعي تطورات النقل المستقبلي في نهاية 2020 وقت إعلان العلامة الألمانية الناشئة عن استعدادها لطرح مجموعة منتجات متنوعة للتنقل الهوائي داخل المدن، من سيارات الأجرة الطائرة إلى مركبات تحليق عمودي ذاتية لنقل البضائع.

بالطبع أكبر عقبة تواجه شركات النقل الهوائي المدني هي البنية التحتية والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومات، ومن أهم التطورات الأخيرة هو إعلان الشركة عن تعاونها مع الأطراف الحكومية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لطرح مركبة “فولوستي” الطائرة هناك.

الهدف هو تخفيف الزحام الشديد في لوس أنجلوس مع استعداد المدينة رسمياً لدعم جهود تطوير بنية تحتية للتنقل الهوائي، مع العلم أن السلطات ستفرض وجود طيارين بشريين في مركبات التحليق العمودي رغم كونها ذاتية القيادة من الناحية النظرية، على الأقل حتى التأكد من سلامتها.

وتشارك شركات أخرى رئيسية في سباق تطوير حلول التنقل المدني الهوائي، منهم هيونداي، والتي تهدف لطرح تاكسي طائر للاستخدام التجاري بحلول منتصف العقد الجاري، مع إعلان تويوتا وجيلي ومرسيدس عن استثمارات مماثلة في القطاع الصاعد.