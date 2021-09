فورد F-150 تحصل على إصدار هينيسي معدل بقوة 775 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت شركة هينيسي الستار عن أحدث إصدار معدل مذهل للشركة الأمريكية الشهيرة، باسم فينوم 775 والمبني على موديل فورد F-150.

كما واضح من الاسم، التعديل الأهم يشمل رفع قوة محرك 5.0 لتر 8 سلندر من 400 إلى 775 حصان، والعزم إلى 928 نيوتن متر بفضل إضافة سوبرتشارجر جديد سعة 3.0 لتر.

وحصلت السيارة على مجموعة تحديثات جمالية لجعلها أكثر جراءة وقوة في التصميم، مع تحديثات ميكانيكية عميقة أخرى للمبردات الداخلية ونظام فلترة الهواء والوقود والعادم.

بفضل جميع التعديلات، تتسارع البيك أب من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.9 ثانية، وهو معدل أكثر من ممتاز ويتفوق على رام TRX التي تتسارع إلى 96 كلم\س في 4.5 ثانية.

وسيبدأ سعر إصدار فينوم 755 الجديد لهينيسي من حوالي 90,000 دولار – 338,000 ريال.

