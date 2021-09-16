شيفروليه سوبربان تحصل على إصدار للحكومة الأمريكية بسعر 13.6 مليون ريال!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ستصنع جنرال موتورز 10 سيارات سوبربان خاصة للحكومة الأمريكية على مدار العامين القادمين بقيمة 3.64 مليون دولار لكل سيارة! – 13.65 مليون ريال.

السيارات جميعها مخصصة لخدمة الحماية الدبلوماسية، وتتميز بشاسيه جديد كلياً مصمم لتحقيق متطلبات الحكومة الأمريكية بقدرة على حمل أوزان أعلى وصلابة أفضل بكثير من الموديل القياسي.

وسيشرف قسم الدفاع لجنرال موتورز على تطوير تقنيات السيارات وعمليات تصنيعها.. وصرح رئيس قسم الدفاع لجي إم، ستيف دومونت: “شيفروليه سوبربان هي اسم أيقوني في عالم النقل التجاري منذ 1935، وفوزنا بعقد تطوير سيارات الحماية الدبلوماسية يؤكد على إرثنا وإمكانات النقل الاستثنائية لنا، والتي سيتم تجسيدها في إصدار سوبربان HD الحكومي الجديد”.

بناء 10 سيارات سوبربان خاصة هي مجرد الخطوة الأولى ضمن مشروع أوسع قد يؤدي لصنع 200 سيارة سوبربان HD حصرية سنوياً لمدة تسعة أعوام بداية من مايو 2023.