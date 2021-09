فورد فييستا 2022 فيس ليفت تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت فورد الستار عن فييستا 2022 فيس ليفت بتحديثات جمالية تشمل مصابيح LED قياسية جديدة والمزيد من التقنيات المتطورة في الداخلية، وقد انطلق الجيل السابع الحالي لفييستا في 2017 قبل استلامه لتحديثات في 2020 شملت محرك إيكوبوست هايبرد جديد ومزايا سلامة إضافية.

وتمثل فورد فييستا منافسة مباشرة لتويوتا يارس ورينو كليو وبيجو 208 وفولكس واجن بولو، ولنبدأ بالتحديثات الخارجية الهادئة التي تشمل شبك أمامي أكبر حجماً ومصدات جديدة ولمسات كروم إضافية، كما حصلت السيارة على تصاميم جديدة لجنوط 17 و18 إنش.

بالداخل نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش محدثة تقوم بتغيير شكلها وفق وضعية القيادة التي تم اختيارها، وتشمل الوضعيات المتوفرة: العادي والرياضي والاقتصادي والانزلاق بالإضافة إلى وضعية الحلبات لفئة ST.

كما تتوفر فييستا بشاشة لمسية مركزية 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، والذي يدعم الأوامر الصوتية وتطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي وفتح وإغلاق السيارة وتشغيل المحرك عبر الجوال.

كما حصلت السيارة على نظام سمعي B&O اختياري بـ 10 مكبرات صوت وشاحن لاسلكي للجوال وعدد كبير من أحدث أنظمة السلامة لفورد مثل الكروز كونترول المتكيف وراصد النقطة العمياء والتحذير من الزحام الخلفي ومساعد الركن الفعال.

وستنطلق فييستا 2022 بمحرك 1.0 لتر تيربو 3 سلندر بقوة 100 حصان، مع محرك 1.0 لتر بتقنية 48 فولت هايبرد مخففة بقوة قصوى 155 حصان، مع ناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج 7 سرعات.

بالنسبة لفئة ST الرائدة فستتوفر بمحرك 1.5 لتر تيربو 3 سلندر محدث بقوة 200 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر مقارنة بـ 290 نيوتن متر مسبقاً، مع إلغاء محرك التنفس الطبيعي من مجال فييستا المحدث.

