ما هي أسباب صدور صوت طقطقة من محرك السيارة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام تتعرض السيارات أحياناً لبعض المشاكل والأعطال، أحد هذه الأعطال الشائعة هو صدور صوت طقطقة من المحرك، وهو ما يصيب السائقين بالقلق من وجود مشكلة كبيرة في المحرك، قد تؤدي إلى تكلفة باهظة عند إصلاحها.

ويرجع صدور صوت الطقطقة من المحرك إلى عدد من الأسباب، نستعرضها لكم اليوم خلال السطور التالية، وهي كما يلي:

– انخفاض مستوى زيت المحرك عن المعدل الطبيعي، لكن بمجرد اكتمال دورة الزيت بالمحرك وارتفاع حرارة بعض أجزائه إلى حد معين، تبدأ هذه الأصوات في الاختفاء تدريجياً إلى أن تختفي تماماً.

– في حال فقد الزيت جودته أو عندما يتعرض للتلف بسبب فقد صلاحيته، هنا تعد هذه الأصوات مؤشر هام لتغيير الزيت قبل تعرض أجزاء المحرك إلى التلف.

– وجود مشكلة في طرمبة الزيت في المحرك، وهو ما يمنع من مرور الزيت بشكل جيد، مما يسبب عدم تزييت كامل أجزاء المحرك.

– إذا كان نوع الزيت المستخدم في السيارة غير ملائمة للمحرك الخاص بها، وفي هذه الحالة يلزم تغييره على الفور لتفادي ظهور هذه المشكلة.

– في حال تعرض الكويلات أو البواجي (شمعات الاحتراق) للتلف، وهو ما يسبب صوت الطقطقة مع ارتجاج المحرك.

– وجود مشكلة في حساس الكرنك، وهو ما يسبب في اشعال خليط الوقود والهواء في غير الوقت الصحيح مسبباً هذا الصوت.

– وجود مشكلة في أحد سيور المحرك أو عند انقطاع سير الكاتينة.

– تلف كراسي المحرك لوجود كسر بها أو انتهاء عمرها الافتراضي.