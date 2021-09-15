أسباب وحلول خروج الدخان الأسود من عادم السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر خروج دخان أسود من العادم من المشاكل الشائعة التي قد تصيب بعض السيارات خاصة القديمة منها، حيث أنه من المفترض أن غازات العادم الناتجة عن عملية احتراق الوقود تكون شفافة وغير مرئية، ولكن في حال ما كانت هناك مُشكلة بمنظومة حرق الوقود أو نظام إخراج العادم (الشكمان) فإن لون الدخان الناتج عن سيارتك يتغير إما إلى الأزرق أو الأبيض أو الأسود.

وخروج الدخان الأسود له أضرار كبيرة على البيئة حيث يسبب لنا التلوث، كما له عدة أضرار على محرك السيارة، ونظراً لخطورة هذه المشكلة، نقدم لكم اليوم أبرز الأسباب لخروج الدخان الأسود من عام السيارة وكيفية علاجه.

– إذا تعرض حساس الأكسجين “حساس العادم” للخلل أو التلف، ويجب هنا تنظيف حساس الأكسجين أو تغييره في حالة تلفه.

– إذا تعرضت بخاخات المحرك للانسداد أو الاتساخ، ويجب في هذه الحالة استخدام سائل تنظيف البخاخات الذي يتواجد في محطات الوقود وتنظيف البخاخات.

– انسداد أو تلف فلتر الهواء، ويخرج الدخان الأسود نتيجة عدم دخول كمية الهواء الكافية لعملية الاحتراق في المحرك، لذا قم بتنظيف فلتر الهواء أو تغيرة في حالة التلف.

– إذا لم تقم بتغيير الزيت لفترة طويلة قد يؤدي أيضاً إلى خروج الدخان الأسود من العادم، لذا يجب المحافظة على تغيير الزيت في وقته المحدد.

– في حال خرج الدخان الأسود بعد التزود بالوقود بشكل غير طبيعي، فإن هذا يدل على غش وخلط الوقود، ويجب هنا التوجه إلى مركز صيانة وسحب الوقود أيضا.