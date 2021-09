تويوتا كورولا كروس 2022 تحصل على تعديلات موديليستا الجمالية 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة على تعديلات موديليستا للتصميم الخارجي في اليابان والمركزة على اللمسات الجمالية فحسب.

وتقدم موديليستا حزمتين مختلفتين، واحدة أكثر شراسة وجراءة والأخرى بتعديلات أهدأ نسبياً، وتشمل الإضافات جناح أمامي مميز ومتصل بالمصد الأمامي، وأقواس عجلات بنفس لون الهيكل الخارجي.

كما حصلت السيارة على لمسات كروم أنيقة على الشبك الأمامي والباب الخلفي والمرايا الجانبية ومقابض الأبواب، بالإضافة إلى جنوط 17 أو 18 إنش فضية وسوداء جديدة، مع توفير نظام سمعي JBL جديد وإضافة أنوار LED جديدة للأبواب وصندوق الأمتعة.

وستتوفر جميع قطع موديليستا الجديدة في جميع وكالات تويوتا اليابانية ولا نعلم بعد خطط توافرها في الأسواق العالمية.

