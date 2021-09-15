مازدا ستطرح SUV جديدة كلياً العام القادم بمنصة دفع خلفي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أيام من تدشين مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت بتحديثات جمالية وتقنية مختلفة ودفع كلي قياسي، أشارت تقارير أسترالية إلى تجهيز مازدا لطرح سيارة SUV جديدة كلياً العام القادم بدفع خلفي.

وفق تصريحات رئيس مازدا أستراليا، فينيش بيندي، ستبدأ مازدا بطرح الجيل القادم من سيارات الـ SUV للعلامة في 2022 بسيارة جديدة مبنية على منصة دفع خلفي مقارنة بمنصة الدفع الأمامي الرئيسية للموديلات الحالية، وتشير التقارير إلى كونها في الغالب سيارة CX-50 الجديدة كلياً.

من المحتمل أن الخطط لأستراليا ستختلف عن بعض الأسواق العالمية الأخرى، ومن الممكن طرح CX-50 الجديدة بجوار CX-5 المحدثة في نفس السوق، مع العلم أن CX-50 ستكون مزودة بدفع خلفي بينما CX-5 الجديدة مزودة بدفع كلي قياسي.

كما ستحصل CX-50 الجديدة كلياً على محرك 6 سلندر جديد ولا نعلم أرقام الأداء للوقت الحالي ولكن نتوقع معدلات تنافسية ضمن جهود التركيز على الجانب الرياضي الرشيق في السيارة، وسنعلم المزيد عنها في بداية العام القادم.