التأجير طويل الأجل…اختر سيارتك المناسبة وانطلق في رحلتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يمثل الإنطلاق في رحلات طويلة أو السفر عبر السعودية خاصة في الاجازات تحدي صعب، خاصة إذا كانت سيارتك غير مناسبة للسفر الطويل أو حتى غير مناسبة للأعداد الكبيرة، ومنا هنا حرصت حرصت الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على تقديم خدمة الإيجار طويل الأجل، مع توفير العديد من المميزات لضمان راحة العميل وحصوله على أسرع خدمة.

حيث يمكنك اختيار سيارتك ضمن أسطول ضخم من أحدث السيارات الموجودة في السوق السعودي، وما عليك سوى الاستمتاع برحلتك بالسيارة التي اخترتها على أن تهتم يلو بجميع إجراءات الصيانة المطلوبة و التأمين و جميع الخدمات الإضافية المقدمة.

كام يعد الحصول التأجير طويل الأجل خيار اقتصادي مميز، حيث أن رسوم الخدمة ثابتة وميسرة عن طريق دفعات شهرية و تكون شاملة لجميع الامتيازات والخدمات المضافة المقدمة من يلـو والتي تتضمن الصيانة المتنقلة من خلال أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات.

هذا بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى والتي تشمل:

سيارة جديدة كلياً.

حرية اختيار نوع ولون السيارة.

التأمين الشامل.

الصيانة المجانية المقدمة طوال مدة العقد.

إجراءات الصيانة المطلوبة والتأمين و جميع الخدمات الإضافية المقدمة.

يحصل متلقي هذه الخدمة على سيارة بديلة في حال الحوادث لا قدر الله.

رسوم الخدمة ثابتة وميسرة عن طريق دفعات شهرية، تكون شاملة لجميع الامتيازات والخدمات.

خدمة عملاء على مدار الساعة.

الاستفادة من ميزة عضوية أميالي الخاصة بشركة يلـو.

الموقع يلو الإلكتروني: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

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