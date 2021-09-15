شركة يابانية تطلق خدمة سيارات أجرة مخصصة للنوم والاسترخاء

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الواضح أن هناك طلب مرتفع على النوم في سيارات الأجرة باليابان لدرجة دفعت شركة “داوا موتور” اليابانية لسيارات الأجرة لإطلاق خدمة “سيارات الأجرة للنوم” الفريدة من نوعها.

وقد اختبرت الشركة بالفعل الخدمة الجديدة لأسبوع في بداية سبتمبر مجاناً للمهتمين مع استخدام سيارات تويوتا JPN للأجرة المدشنة في 2017 بداخلية رحبة ومحرك هجين بالغاز الطبيعي المسال سعة 1.5 لتر.

في داخل السيارة نرى كل ما يحتاج الفرد للمساعدة على الاسترخاء والنوم، مثل طاولة صغيرة ومشروبات مهدئة ونوافذ مغطاة بشكل جيد وإضاءة محيطية ناعمة وشاحن للجوال ووسادة مريحة.

كما يمكن تشغيل موسيقى هادئة عبر مكبرات الصوت، كما توفر السيارة قناع نوم لأصحاب الأعين الحساسة.. ونتطلع لمتابعة مدى النجاح التجاري لهذه الفكرة.