تويوتا كورولا كروس جي آر سبورت تنطلق بمظهر وتعليق رياضي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن نسخة جي آر سبورت من كورولا كروس في تايوان مع مجموعة من الترقيات التصميمية والميكانيكية مقارنة بالنسخة القياسية، وإلى جانب كونها تبدو أكثر شراسة، فقد أصبحت أيضاً أكثر رياضية بفضل التعليق الجديد من جازو ريسينق.

من ناحية التصميم، فقد حصلت سيارة الاس يو في على مصد أمامي معاد تصميمه مع شبك مختلف مشابه لهايلوكس مُحاط بالكروم الأسود، وتتميز الواجهة الأمامية أيضاً بمآخذ هواء أكبر مع مصابيح ضباب مدمجة وألواح حماية سفلية من الألومنيوم.

من الجانب، نجد عتبة فضية وفي الخلف يوجد لوح حماية وشارة GR، وفي الداخل تحتوي السيارة على شاشة لمسية للنظام الترفيهي مقاس 9 بوصة برسومات جديدة، وزر بدء تشغيل المحرك يحمل شعار GR، وشعار GR على المقاعد، وتشتمل مزايا السلامة على سبع وسائد هوائية وحزمة السلامة Toyota Safety Sense 2.0.

وبالنسبة للتعليق، فقد أعطت تويوتا جازو ريسينق السيارة تعليقاً رياضياً مع نوابض جديدة، وتستمد السيارة قوتها من محركات بنزين وهجينة، حيث يولد المحرك البنزين ذي الأربعة أسطوانات سعة 1.8 لتر بتنفس طبيعي قوة 138 حصان و172 نيوتن.متر من عزم الدوران مع نظام دفع أمامي وناقل حركة Super CVT-i.

بينما يجمع المحرك الهجين بين محرك سعة 1.8 لتر ومحرك كهربائي لتوليد قوة إجمالية تبلغ 121 حصان مع نظام دفع أمامي وناقل حركة E-CVT، وتتوفر السيارة في تايوان بسعر يبدأ من 875,000 دولار تايواني (118,500 ريال) للإصدار ذي محرك البنزين، و945,000 دولار تايواني (128,000 ريال) للإصدار الهجين.

