مازدا CX-5 موديل 2022 فيس ليفت تكشف نفسها “صور ومواصفات”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازدا عن CX-5 موديل 2022 بتحديثات جمالية خفيفة للتصميم الخارجي والداخلي، وتحديثات ميكانيكية هامة وتقنيات سلامة جديدة.

ولنبدأ بالخارجية التي حصلت على مصدات خلفية وأمامية معاد تصميمها، وشبك ثلاثي الأبعاد مدعوم بلمسات كروم أنيقة متصلة بالمصابيح الأمامية LED الجديدة، كما حصلت السيارة على مصابيح خلفية LED أنحف بعض الشيء وعدة أشكال جديدة للجنوط.

كما أضافت مازدا فئتين جديدتين هما فئة 2.5 توربو وفئة 2.5 توربو سيجنيتشر الأعلى أداءً وفخامة في المجال، وتتميز الفئتان بزخرفات سوداء مصقولة خارجية حصرية ولمسات حمراء وتخييط أحمر أنيق وزخرفات خشبية بالداخلية.

بالانتقال للداخلية نرى تحديثات هامة تشمل مقاعد جديدة مع تحديث ودعم تقنيات الكروز الآلي وتحرك السيارة في الزحام، وتستمر شاشة المعلومات الترفيهية 10.25 إنش بدون تغيير.

ربما الأهم من هذه التحديثات هو تحسين مازدا لنظام التعليق والهيكل الخارجي والشاسيه، بهدف تحسين راحة القيادة بشكل عام، مع خفض مستويات الإزعاج الصوتي بشكل هائل في المقصورة وفق تصريحات مازدا خاصة عند القيادة على السطوح غير المستوية.

وتتوفر CX-5 المحدثة بمحرك 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران 252 نيوتن متر، مع توفر محرك آخر تيربو 2.5 لتر بقوة 254 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع تحسين استجابة ناقل الحركة الأوتوماتيكي 6 سرعات.

