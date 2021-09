تويوتا كورولا كروس 2022 النسخة اليابانية تكشف نفسها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا كورولا هي السيارة الأعلى مبيعاً في التاريخ بمبيعات تعدت 50 مليون نسخة حتى الآن، وسيزداد هذا الرقم سريعاً مع طرح نسخة “كورولا كروس” SUV الجديدة للموديل، والتي تم تدشينها لأول مرة في يوليو 2020 في تايلاند.

وقد كشفت تويوتا لتوها عن النسخة اليابانية لكورولا كروس باختلافات محدودة في التصميم، خاصة في تصميم الرسوم على المصابيح الأمامية مع تغيير وضعية الشبك الرئيسي للأسفل وزيادة عرضه ضمن لمسات أخرى.

كما حصلت النسخة اليابانية على مصابيح خلفية معدلة بشكل خفيف ورسومات LED جديدة، وتبدو الداخلية مطابقة للنسخة العالمية كذلك باستثناء تغيير مكان المقود والدواسات بالطبع لليمين.

وستتوفر النسخة اليابانية بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 169 حصان ودفع أمامي قياسي أو كلي اختياري، كما حصلت على محرك 1.8 لتر هايبرد جديد، وسيبدأ السعر في اليابان من 18,150 دولار – 68,000 ريال قبل الضرائب.

للراغبين في المزيد من الأداء والقوة في التصميم فتقدم لهم شركة موديليستا اليابانية حزمة تعديلات خاصة لكورولا كروس بمصدات أمامية جريئة وجنوط 17-18 إنش جديدة ورفارف محدثة ضمن لمسات جمالية أخرى.

