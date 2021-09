نيسان جي تي آر 2022 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن جي تي آر 2022 بتحديثات تشمل تقديم إصدار T الحصري الجديد المقتصر على 100 وحدة فقط في السوق الياباني و300 وحدة للأسواق العالمية، بمزايا تشمل جناح خلفي من ألياف الكربون ومكابح سيراميكية كربونية وغطاء محرك خاص للفئة وشعارات حصرية.

كما حصل إصدار جي تي آر “تي” الفاخر على جنوط جديدة وتصميم داخلي حصري ونظام تعليق معدل، وسيبدأ السعر في اليابان من ما يعادل 144,600 دولار – 542,000 ريال قبل الضرائب، وستتوفر في عدة أسواق محددة أخرى خارج اليابان.

بالنسبة لإصدار الحلبات الأعلى في المجال فقد حصل على سقف جديد وغطاء صندوق أمتعة من ألياف الكربون لتخفيف الوزن وعدد كبير من قطع أداء قسم “نيسمو”، وسيبدأ السعر في اليابان 162,565 دولار – 609,000 ريال، ونشير إلى أن جي تي آر القياسية تبدأ في اليابان من 98,444 دولار – 369,000 ريال.

وتعتمد جي تي آر 2022 على محرك 3.8 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 572 حصان وعزم 633 نيوتن متر، مع إرسال القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة مزدوج 6 سرعات.

