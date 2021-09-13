مصادر: فشل المفاوضات مع تويوتا لصنع سيارة آبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مر أكثر من 6 أعوام منذ بدأت شائعات تطوير آبل لسيارة جديدة ولا زلنا في هذه الحلقة الغامضة من التسريبات والأخبار غير المؤكدة التي ترفض آبل بشكل تام التعليق عليها.

وقد كتبنا منذ أسبوع أو اثنين عن إجراء آبل لمفاوضات مع ممثلين من تويوتا للتعاون في تطوير السيارة الذاتية للعملاق التقني، تحديداً في مجال البطاريات الكهربائية، ولكن تقارير جديدة من كوريا تشير إلى فشل هذه المفاوضات الأولية وقرار آبل بالاعتماد على نفسها لتطوير السيارة.

وقد فشلت مفاوضات آبل مع نيسان وهيونداي وكيا وماجنا شتير النمساوية كذلك، غالباً بسبب وضع آبل لشروط تسويقية لم تقبلها صانعات السيارات، والآن تشير التقارير إلى استعادة آبل لمركز تطوير السيارات التابع لها وإعادة تأهيله بالكامل، والتفاوض مع الموردين بشكل مباشر لتوريد القطع اللازمة للسيارة.

لا زلنا نتساءل عن كيفية إنتاج السيارة بكميات كبيرة بدون استخدام مصانع شركات السيارات التقليدية.. وتؤكد التقارير مرة أخرى على طرح السيارة في 2024 بتقنيات قيادة ذاتية متطورة ومحركات كهربائية، ويخمن بعض الخبراء بيع أكثر من 1.5 مليون سيارة آبل في حالة انطلاقها بالفعل بحلول 2030.