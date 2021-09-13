جمهورية التشيك ترفض مقترح الاتحاد الأوروبي بحظر البنزين والديزل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أصدر رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، تصريحات حازمة يرفض فيها مقترح الاتحاد الأوروبي بحظر سيارات البنزين والديزل خلال العقد الجاري، مؤكداً: “لن نوافق على هذا القرار ولا نراه ممكناً”.

وأردف بابيش: “هذا قرار صادر عن متعصبين بيئيين في البرلمان الأوروبي ونرفض تطبيقه في بلادنا”، وإن دعم بابيش جهود توسيع البنية التحتية الكهربائية ومحطات الشحن في التشيك.

التشيك هي واحدة من أهم دول العالم في إنتاج السيارات بالنسبة لعدد سكانها وحجم اقتصادها، لكونها مقر علامة سكودا التابعة لفولكس واجن، كما تبني تويوتا وهيونداي بعض موديلاتهم الأوروبية في مصانع تشيكية.

ونشير إلى أن التشيك ستتقلد الرئاسة الدورية للمفوضية الأوروبية في النصف الثاني من 2022، ما يمنحها سطوة سياسية إضافية لرفض مقترح حظر سيارات البنزين والديزل في أوروبا.