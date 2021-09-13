رئيس تويوتا يحذر من مخاطر السيارات الذاتية ويشكك في فعاليتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – عبر رئيس تويوتا، أكيو تويودا، عن شكوكه الشخصية في فعالية تقنيات القيادة الذاتية بعد حادث مؤسف لسيارة “إي باليتي” الذاتية للشركة في أولمبياد طوكيو.

في الحادث، اصطدمت السيارة برياضي معاق بصرياً في 26 أغسطس ولحسن الحظ لم تتسبب السيارة في إصابات خطيرة، وقد اعتذر رئيس تويوتا سريعاً عن الحادث وعبر عن رأيه الصريح في تقنيات التوجيه الذاتي:

“لا أرى أن سيارات القيادة الذاتية قادرة على توجيه نفسها في الطرق العادية بشكل واقعي بعد”، كما شكك تويودا في فعالية السباق الجاري في صناعة السيارات نحو تطوير أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الخامس.

ووضح تويودا: “تواجه شركات السيارات ضغوطاً لتكون الأولى في إطلاق سيارات ذاتية بالكامل من المستوى الخامس، ولكن لطالما اعترضت على دخول تويوتا في هذا السباق العبثي”.