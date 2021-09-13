شركة أورا تكشف سيارتها الكهربائية

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

كشفت شركة "أورا" النقاب عن سيارتها الكهربائية Cat المدمجة، ضمن فعاليات معرض السيارات IAA الدولي في ميونخ الألمانية.



وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة المدمجة تمتاز بملامح تصميمي مستلهمة من سيارات فيات 500 وميني، مشيرة إلى أنها تأتي بطول 4.20 متر تقريباً.

وتوفر المقصورة الداخلية مساحة كبيرة في الأمام والخلف حتى لطوال القامة، كما تتمتع بأسطح ناعمة تشبه الجلد، وكاميرا التعرف على الوجه بالقرب من قاعدة المرآة الداخلية، للتعرف على السائق، ومن ثم ضبط إعداداته الشخصية مثل وضع الجلوس، وضبط مكيف الهواء، ونظام الملتيميديا.

وتستغني السيارة عن زر التشغيل، فإذا دخل السائق، تكون السيارة جاهزة للقيادة، وإذا خرج يتوقف تشغيل المحرك.

وتعتمد السيارة على حزمة موسعة من المستشعرات، مع نظام رادار لنظام السرعة المتوائم، وكاميرا 360 درجة، كما توفر المقصورة الداخلية العديد من منافذ USB.

وتتوفر للسيارة الكهربائية المدمجة بطارية سعة 49 كيلوواط ساعة تكفي للوصول إلى مدى سير يبلغ 300 كلم، وأخرى سعة 63 كيلووات ساعة (400 كلم).

وتتسارع القطة الكهربائية من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 8.5 ثوان بسواعد محرك كهربائي بقوة 126 كيلووات/171 حصان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 160 كلم/س.